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Мобильные группы общественных наблюдателей Удмуртии посетили более 40 избирательных участков

21:55, 11 сентября, 2022
Юрий Абашев
Мобильные группы общественных наблюдателей Удмуртии посетили более 40 избирательных участков
21:55, 11 сентября, 2022
Юрий Абашев
42
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы в Госсовет Удмуртии\n#выборы главы Удмуртии\n#выборы
Фото: ИА «Сусанин»
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Штаб продолжает свою работу.

Ижевск. Удмуртия. Мобильные группы штаба общественных наблюдателей за три дня выборов главы и депутатов Госсовета Удмуртии посетили более 40 избирательных участков. Журналистам рассказали об итогах работы штаба общественных наблюдателей Удмуртии.

"Мобильные группы проверили те жалобы, которые поступали как на горячую линию, так и от наблюдателей, а также исправляли возникающие ситуации", - рассказал руководитель корпуса общественных наблюдателей Степан Чирков.

Жалоб на нарушения прав человека также не поступало. По словам уполномоченного в Удмуртии Виктора Кушко, были поданы несколько обращения с просьбой организовать голосование на дому маломобильным гражданам.

Избирательные участки закрылись в 20:00, начался процесс подсчёта голосов. Горячая линия штаба общественных наблюдателей продолжает свою работу и готова принимать обращения.

Напомним, на 18:00 явка на выборах в Удмуртии составляла 37,48%.

21:55, 11 сентября, 2022
Юрий Абашев
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы в Госсовет Удмуртии\n#выборы главы Удмуртии\n#выборы