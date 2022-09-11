Мобильные группы общественных наблюдателей Удмуртии посетили более 40 избирательных участков

Ижевск. Удмуртия. Мобильные группы штаба общественных наблюдателей за три дня выборов главы и депутатов Госсовета Удмуртии посетили более 40 избирательных участков. Журналистам рассказали об итогах работы штаба общественных наблюдателей Удмуртии.



"Мобильные группы проверили те жалобы, которые поступали как на горячую линию, так и от наблюдателей, а также исправляли возникающие ситуации", - рассказал руководитель корпуса общественных наблюдателей Степан Чирков.



Жалоб на нарушения прав человека также не поступало. По словам уполномоченного в Удмуртии Виктора Кушко, были поданы несколько обращения с просьбой организовать голосование на дому маломобильным гражданам.



Избирательные участки закрылись в 20:00, начался процесс подсчёта голосов. Горячая линия штаба общественных наблюдателей продолжает свою работу и готова принимать обращения.

Напомним, на 18:00 явка на выборах в Удмуртии составляла 37,48%.