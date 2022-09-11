В Удмуртии ищут покинувшего Глазовский психоневрологический интернат мужчину

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии ищут сбежавшего из Глазовского психоневрологического интерната мужчину. Об этом сообщается в группе ПСО «Север 18».

9 сентября 27-летний молодой человек покинул учреждение по улице Драгунова, 74. Он был одет в белую спортивную кофту с капюшоном, куртку графитового цвета, темно-синие спортивные штаны и светлые кроссовки. Рост мужчины 176 см, телосложение худощавое.

Возможно, молодой человек добрался попутным транспортом до Ижевска.

Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номеру: +7 (919) 918-94-33.