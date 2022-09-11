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В Удмуртии ищут покинувшего Глазовский психоневрологический интернат мужчину

17:25, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
В Удмуртии ищут покинувшего Глазовский психоневрологический интернат мужчину
17:25, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
44
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#поиск
Фото: unsplash.com
44
0

Он ушел из учреждения 9 сентября.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии ищут сбежавшего из Глазовского психоневрологического интерната мужчину. Об этом сообщается в группе ПСО «Север 18».

9 сентября 27-летний молодой человек покинул учреждение по улице Драгунова, 74. Он был одет в белую спортивную кофту с капюшоном, куртку графитового цвета, темно-синие спортивные штаны и светлые кроссовки. Рост мужчины 176 см, телосложение худощавое.

Возможно, молодой человек добрался попутным транспортом до Ижевска.

Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номеру: +7 (919) 918-94-33.

17:25, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
44
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#поиск