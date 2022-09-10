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В Удмуртии 10 сентября выездные избирательные комиссии вновь отправятся в отдаленные населенные пункты

10:34, 10 сентября, 2022
Андрей Поносов
В Удмуртии 10 сентября выездные избирательные комиссии вновь отправятся в отдаленные населенные пункты
10:34, 10 сентября, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#выборы\n#голосование\n#Госсовет\n#глава республики
Фото: vk.com/cik_udm
81
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В республике проходит второй день голосования на выборах депутатов Госсовета и главы региона.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проходит второй день голосования на выборах главы и депутатов Государственного Совета республики. В 08:00 все избирательные участки начали работать в штатном режиме, сообщает Центризбирком Удмуртии на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в республике работает 1161 стационарный избирательный участок. Кроме того, 10 сентября продолжат работу выездные комиссии, которые дадут возможность проголосовать жителям отдаленных сел и деревень, где нет избирательных участков, а транспортное сообщение затруднено.

Отметим, по итогам первого дня голосования явка граждан на избирательные участки составила 13,88%.

10:34, 10 сентября, 2022
Андрей Поносов
81
0
#Удмуртия\n#выборы\n#голосование\n#Госсовет\n#глава республики