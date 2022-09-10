В Удмуртии 10 сентября выездные избирательные комиссии вновь отправятся в отдаленные населенные пункты

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проходит второй день голосования на выборах главы и депутатов Государственного Совета республики. В 08:00 все избирательные участки начали работать в штатном режиме, сообщает Центризбирком Удмуртии на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в республике работает 1161 стационарный избирательный участок. Кроме того, 10 сентября продолжат работу выездные комиссии, которые дадут возможность проголосовать жителям отдаленных сел и деревень, где нет избирательных участков, а транспортное сообщение затруднено.

Отметим, по итогам первого дня голосования явка граждан на избирательные участки составила 13,88%.