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Жителя Красногорского района осудили за убийство кошки

11:30, 09 сентября, 2022
Юрий Абашев
Жителя Красногорского района осудили за убийство кошки
11:30, 09 сентября, 2022
Юрий Абашев
175
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#Красногорское\n#Удмуртия\n#домашние животные
Фото: unsplash.com
175
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Живодёр бросил животное о забор.

Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе вынесли приговор 43-летнему местному живодёру, обвиняемому в жестоком обращении с животными, сообщает прокуратура Удмуртии.

В июле 2022 года пьяный мужчина поймал у себя на огороде соседскую кошку и швырнул её о забор. Животное испытало боль и получило черепно-мозговую травму. От полученных повреждений кошка скончалась.

Поднявшему руку на животное храбрецу суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 7 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

11:30, 09 сентября, 2022
Юрий Абашев
175
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#домашние животные