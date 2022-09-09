Жителя Красногорского района осудили за убийство кошки

Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе вынесли приговор 43-летнему местному живодёру, обвиняемому в жестоком обращении с животными, сообщает прокуратура Удмуртии.

В июле 2022 года пьяный мужчина поймал у себя на огороде соседскую кошку и швырнул её о забор. Животное испытало боль и получило черепно-мозговую травму. От полученных повреждений кошка скончалась.

Поднявшему руку на животное храбрецу суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 7 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.