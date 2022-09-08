Прокуратура обязала чиновников оборудовать остановку для школьного автобуса в Кезском районе

Кез. Удмуртия. Прокуратура выявила нарушения в организации школьных маршрутов в Кезском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Районная прокуратура проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения на одном из школьных маршрутов. В результате было установлено, что остановка в деревне Верхняя Дырпа не оборудована остановочной и посадочной площадкой, также отсутствует заездной «карман», нет урны для мусора и освещения. Надзорщики не обнаружили даже дорожный знак, обозначающий, что это остановочный пункт.

Прокурор направил иск, по которому местные чиновники обязаны привести остановку в соответствии с ГОСТ. Районный суд удовлетворил требования.