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Прокуратура обязала чиновников оборудовать остановку для школьного автобуса в Кезском районе

16:28, 08 сентября, 2022
Юрий Абашев
Прокуратура обязала чиновников оборудовать остановку для школьного автобуса в Кезском районе
16:28, 08 сентября, 2022
Юрий Абашев
123
0
#Кез\n#Удмуртия\n#транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
123
0

Остановочный пункт существует только номинально.

Кез. Удмуртия. Прокуратура выявила нарушения в организации школьных маршрутов в Кезском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Районная прокуратура проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения на одном из школьных маршрутов. В результате было установлено, что остановка в деревне Верхняя Дырпа не оборудована остановочной и посадочной площадкой, также отсутствует заездной «карман», нет урны для мусора и освещения. Надзорщики не обнаружили даже дорожный знак, обозначающий, что это остановочный пункт.

Прокурор направил иск, по которому местные чиновники обязаны привести остановку в соответствии с ГОСТ. Районный суд удовлетворил требования.

16:28, 08 сентября, 2022
Юрий Абашев
123
0
#Кез\n#Удмуртия\n#транспорт