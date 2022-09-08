В Удмуртии 9 сентября начинают работать избирательные участки

Ижевск. Удмуртия. Трехдневное голосование – это возможность максимального волеизъявления жителей Удмуртии. Об этом высказался секретарь Центральной избирательной комиссии республики Олег Пырегов на открытии ситуационного центра корпуса общественных наблюдателей на выборах депутатов Госсовета и главы Удмуртии, которые пройдут с 9 по 11 сентября.

Напомним, трехдневное голосование было впервые применено в России осенью 2021 года в разгар пандемии коронавируса. Изначально такое решение принималось из соображений эпидемиологической безопасности. Практика же показала, что это гораздо удобнее для избирателей, рассказал Олег Пырегов.

«Граждане не зажаты одним днем голосования, кто-то планировал провести воскресенье на приусадебном участке, кто-то работает. У избирателя просто появляется больше возможности, чтобы найти время и прийти на избирательные участки», – прокомментировал секретарь республиканской ЦИК.

Олег Пырегов также призвал граждан, которым трудно добраться до своих участков для голосования, не стесняться вызывать избирательную комиссию на дом. Сделать это можно по телефону, указанному в информационных материалах избиркомов, либо передать просьбу через соседей или родственников, идущих на голосование.

«Действительно труднодоступных мест в Удмуртии практически нет, однако у нас есть населенные пункты, куда общественный транспорт ходит не каждый день и нет избирательных участков. Для жителей таких сел и деревень есть возможность вызвать членов избирательной комиссии на дом.

И это не только пожилые и маломобильные люди. Это и кормящие мамы, многодетные родители, которым трудно оставить детей, люди, занятые на работе. Например, в деревне единственный магазин и в нем работает одна продавщица. Ну, не оставит же она без продуктов односельчан на полдня? Конечно, к такому человеку должна прийти выездная избирательная комиссия», – рассказал Олег Пырегов.

Секретарь ЦИК Удмуртии подчеркнул, что процедура выездного голосования ничем не отличается от голосования на стационарном избирательном участке.

«Два члена комиссии и два наблюдателя выезжают по заявкам граждан и проводят все те же процедуры, что и в помещении участкового избиркома, без всяких послаблений. Повторюсь, прозрачность голосования на дому обеспечивает обязательное присутствие наблюдателей.

Уверен, продленный до трех дней срок выборов, голосования на дому – эти инструменты дают возможность проявить свою гражданскую позицию всем группам избирателей» – отметил Олег Пырегов.