В трех районах Удмуртии значительно уменьшается число безработных

Ижевск. Удмуртия. Число безработных значительнее всего уменьшается в Дебесском, Малопургинском и Селтинском районах Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

По данным на 1 сентября в регионе зарегистрировано 5543 безработных, тогда как в 2021 году эта цифра равнялась 7587.

Сейчас уровень регистрируемой безработицы равняется 0,73% от экономически активного населения, когда в 2021 году он соответствовал 0,99%. В 5 муниципальных образованиях региона этот уровень ниже, чем в среднем по республике: в Воткинске — 0,36%, Глазове — 0,47%, Ижевске — 0,60%, в Увинском районе — 0,28%, а в Якшур-Бодьинском — 0,38%.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что для не имеющих работу людей на рынке труда открыто более 18 тыс. вакансий. Новые рабочие места постоянно появляются из-за развития бизнеса и реализации новых проектов. До конца 2022 года появится еще около 300 рабочих мест.

За 8 месяцев текущего года профессиональное обучение по направлению республиканской службы занятости прошли 712 человек, большая часть из которых были безработные. А в рамках федерального проекта «Содействие занятости» заявки на обучение на Единой цифровой платформе «Работа в России» подали 5461 человек, начали обучение — 1413.

Также большую поддержку в сфере занятости оказывает социальный контракт. Чаще всего государственную социальную помощь получают малообеспеченные семьи, 83% из которых проживают в сельской местности, а 2/3 являются многодетными. Благодаря контракту семья получает выплаты для начала или развития небольшого бизнеса.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, в 2022 году уже заключено 2338 социальных контрактов в рамках нацпроекта. 1196 документов оформлены на поиск работы, 543 контракта подразумевают осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а 171 — открытие личного подсобного хозяйства.