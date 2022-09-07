Ижевск. Удмуртия. В парке Кирова в Ижевске пройдет фермерский фестиваль «СВОЁ». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Вдоль главной аллеи гостей будет встречать ярмарочный городок. Фермеры из Удмуртии и соседних регионов привезут на фестиваль сыры и колбасы, рыбу и птицу, мёд, овощи, ягоды, напитки и много других продуктов собственного производства. Посетители смогут напрямую узнать у производителей о продукции, её составе, полезных свойствах. В свою очередь фермеры смогут продвинуть свои товары.

Фестиваль фермерской продукции пройдет в Ижевске во второй раз. Праздник продлится два дня — 10 и 11 сентября. По словам зампреда правительства Удмуртии Ольги Абрамовой, в 2018 году его посетили свыше 50 тыс. человек, в этом году гостей ожидают еще больше.

«Фестиваль фермерской еды СВОЁ зарекомендовал себя как отличная мера поддержки сельских предпринимателей. Кроме того, он дает возможность жителям города познакомиться с качественной и натуральной фермерской продукцией, в том числе уникальной и редкой для нашего региона», — рассказала Ольга Абрамова.

Помимо ярмарки горожан и гостей столицы ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы, зоны развлечений, фотозона.

Отметим, что Удмуртия вошла в список пяти регионов, где в этом году проводится фестиваль «СВОЁ». Этим летом его принимали Пермь, Тюмень и Кемерово. В эти выходные, одновременно с Ижевском, фестиваль пройдет в Улан-Удэ.

Участие для фермеров бесплатное.