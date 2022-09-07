В Глазове установили памятники императору Александру II и князю Александру Невскому

Глазов. Удмуртия. Бюст князя Александра Невского открыли в сквере у одноимённой часовни в Глазове. Также там установили памятник императору Александру II. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Авторами бюстов выступили скульпторы Александр Аполлонов и Анатолий Дементьев. Духовенство провело крестный ход и молебен. Также на открытии памятников выступил концертный хор «Глазовчанка».

Напомним, в Ижевске в конце июня 2022 года был установлен памятник создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому.