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В Глазове установили памятники императору Александру II и князю Александру Невскому

15:25, 07 сентября, 2022
Юрий Абашев
В Глазове установили памятники императору Александру II и князю Александру Невскому
15:25, 07 сентября, 2022
Юрий Абашев
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#Глазов\n#Удмуртия\n#городская среда
Фото: Пресс-служба администрации Глазова
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На открытии выступил концертный хор «Глазовчанка».

Глазов. Удмуртия. Бюст князя Александра Невского открыли в сквере у одноимённой часовни в Глазове. Также там установили памятник императору Александру II. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Авторами бюстов выступили скульпторы Александр Аполлонов и Анатолий Дементьев. Духовенство провело крестный ход и молебен. Также на открытии памятников выступил концертный хор «Глазовчанка».

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Напомним, в Ижевске в конце июня 2022 года был установлен памятник создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому.

15:25, 07 сентября, 2022
Юрий Абашев
85
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#городская среда