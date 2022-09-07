Силовики накрыли в Ижевске тщательно законспирированные подпольные казино

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске следователи совместно с полицейскими пресекли деятельность сети подпольных игорных клубов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что с 2021 года по 6 сентября 2022 года в Первомайском и Октябрьском районах Ижевска 29-летним мужчиной были организованы два подпольных казино. Азартные игры проводились на подключённых к интернету компьютерах.

Подозреваемый вовлёк в незаконную деятельность четырёх женщин, одного мужчину и иных лиц, которые занимались проведение игр. Сам он получал доход, вёл кадровые, финансовые и организационные дела. Конспирация была поставлена на высоком уровне. Доступ в казино можно было получить лишь по знакомству, на дверях устанавливались домофоны.

Отметим, что помещения, в которых работали подпольные казино ранее неоднократно предоставлялись под подобный бизнес.

6 сентября силовики пресекли деятельность игорных домов. В ходе обыска у подозреваемых изъята крупная сумма наличных средств и оборудование. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.