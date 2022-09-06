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После обращения жителя Удмуртии прокуратура обязала подрядчика отремонтировать дорогу Игра-Селты

13:30, 06 сентября, 2022
Юрий Абашев
После обращения жителя Удмуртии прокуратура обязала подрядчика отремонтировать дорогу Игра-Селты
13:30, 06 сентября, 2022
Юрий Абашев
19
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: ИА «Сусанин»
19
0

Асфальт имел выбоины и просадки.

Игра. Удмуртия. Житель Удмуртии обратился в прокуратуру с жалобой на плохое содержание дороги, соединяющей Игру и Селты. Вмешательство надзорного органа поспособствовало устранению проблемы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Прокурор Игринского района провёл проверку, в ходе которой было установлено, что на оговоренном участке дороги имеются выбоины и просадки. Подрядчик «Управтодор» за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения оштрафован.

Также в результате выданного представления дородное полотно приведено в порядок.

 

13:30, 06 сентября, 2022
Юрий Абашев
19
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ремонт дорог