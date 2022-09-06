Замруководителя муниципального ритуального предприятия Ижевска осудили за коммерческий подкуп

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осуждён заместитель руководителя одного из муниципальных предприятий, работающего в ритуальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 5, 6 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Следствию удалось установить, что мужчина в корыстных целях получал средства от подрядчиков за совершение заведомо незаконных действий в сфере ритуальных услуг.

Суд учёл признание обвиняемым вины и деятельное раскаяние. Мужчина получил штраф в размере 260 тыс. рублей.