В Удмуртии выберут лучшего участкового

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 11 по 20 сентября 2022 года пройдёт первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Победителя определят сами жители республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На каждом этапе победитель будет определяться путём народного онлайн-голосования. Сначала жители выберут народного участкового на уровне района. Победители выйдут во второй этап — на уровень республики (голосование с 7 по 16 октября). Лучший участковый Удмуртии поборется за победу на федеральном уровне.

Информация об участковых-участниках конкурса будет размещена на сайтах территориальных подразделений МВД по Удмуртской Республике.

«Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане», — отметили в МВД по Удмуртии.

Напомним, в 2021 году звание народного участкового Удмуртии получил старший участковый уполномоченный отдела полиции № 2 УМВД по Ижевску старший лейтенант Владимир Леванов.