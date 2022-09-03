В Удмуртии впервые пройдёт межрегиональный фестиваль циркового искусства «Под куполом»

Ижевск. Удмуртия. С 4 по 7 сентября в Государственном цирке Удмуртии впервые состоится межрегиональный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «Под куполом». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«На четыре дня Ижевск станет центром притяжения юных талантливых артистов со всей России. На манеже цирка встретятся 14 любительских коллективов из Московской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга, а также пяти коллективов из Удмуртии. Общее количество участников — 119 человек», — говорится в сообщении.

Конкурсные номера заявлены в номинациях: акробатика, воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, музыкальная эксцентрика, клоунада, пластическая акробатика, антипод, икарийские игры, иллюзия.

Оценивать выступления артистов будет опытное жюри, председателем которого станет художественный руководитель Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (Карандаша), заслуженный работник культуры России Николай Наумов.

«Зрителями фестиваля-конкурса будут наши первоклассники. В республике есть давняя традиция, которая, к сожалению, прерывалась в 2020 и 2021 годах из-за коронавируса, — это бесплатное посещение первоклассниками Государственного цирка Удмуртии. В этом году мы её возобновляем. Первоклашки сходят в цирк и своими глазами увидят яркие и захватывающие номера от артистов со всей России», — прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Итогом фестиваля «Под куполом-2022» станет гала-концерт из лучших номеров победителей.