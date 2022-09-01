Итоги дня: первая победа футболистов ижевского «Зенита» на Кубке России и торговля спиртным 1 сентября

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 1 сентября, в Удмуртии зарегистрировано 890 случаев заражения ковидом, из них 138 приходится на детей до 14 лет.

Победа «Зенита»

Футболисты ижевского «Зенита» в первом матче Кубка России одержали победу над пермским клубом «Амкар» со счётом 0:1. Следующий матч ижевцы сыграют с командой «Химик-Август» из города Вурнары.

Столкновение грузовиков

Грузовики «ДАФ» и «Вольво» столкнулись на 10 км дороги «Завьялово-Каменное». Один из водителей погиб, второго доставили в больницу.

Проверим вес

На трассе «Ижевск-Воткинск» начались подготовительные работы по установке автоматического пункта весогабаритного контроля. Первые три месяца работы комплекса пройдут в тестовом режиме.

Долгожданная линейка

В Ижевске состоялось долгожданное открытие школы на улице Берша. В день знаний здесь прошла традиционная линейка.

Нарушения

В первой половине дня 1 сентября в Ижевске проверили более 20 «наливаек», 12 из них торговали алкоголем вопреки запрету на его продажу в день знаний.

Новые остановки

На отрезке улицы архитектора Берша от улицы Сабурова до дома №36 появятся новые остановки. Их оборудование за свой счёт займутся компании-застройщики, возводящие дома на этой территории.

Утонул

В Воткинском районе ведётся доследственная проверка по факту обнаружения в водах Камы у деревни Сидоровы горы 45-летнего жителя города Чайковский. На момент смерти мужчина был сильно пьян.