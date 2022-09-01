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Под строительство лесопитомника в Сарапуле выдадут земельный участок площадью более 300 га

14:55, 01 сентября, 2022
Юрий Абашев
Под строительство лесопитомника в Сарапуле выдадут земельный участок площадью более 300 га
14:55, 01 сентября, 2022
Юрий Абашев
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#инвестиции
Фото: unsplash.com
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Инвестор получит землю без проведения торгов.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле готовится к реализации инвестпроект по созданию частного питомника по выращиванию хвойных саженцев. На сайте правительства опубликовано распоряжение о предоставлении земельного участка ООО «УДАН» для воплощения задуманного в жизнь.

Согласно документу, инвестору без проведения торгов будет выдан земельный участок площадью 329 189 кв. м, расположенный на Ижевском тракте.

ООО «УДАН» предложено обратиться в администрацию Сарапула для оформления договора аренды земельного участка.

14:55, 01 сентября, 2022
Юрий Абашев
325
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#инвестиции