В Ижевске прошел митинг в поддержку спецоперации на Украине

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 31 августа прошел митинг в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участники собрались за зданием правительства Удмуртии. Они поддержали тех, кто продолжает защищать мирных жителей Донбасса и Луганска.

Перед жителями Ижевска выступил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин. Он уже не раз бывал с рабочими поездками на Донбассе и в Луганске. «Общался с нашими ребятами, которые сейчас находятся на передовой и в войсковых частях. Скажу: всем им сейчас нелегко. Они нуждаются в нашей с вами поддержке. И жители Удмуртии, Ижевска ее оказывают – такие наши встречи проходят регулярно. Оказывается гуманитарная помощь», — сказал перед собравшимися Олег Гарин.

По словам председателя Совета отцов Удмуртии Дмитрия Чистякова, объединившись, наша страна способна отстаивать свой суверенитет, историю и культуру.

«Мир сейчас идет другим курсом, но для нас, россиян, всё это было и будет свято. Ради этого мы и должны идти до победного конца. И эту решительность наших военных, нашего лидера сегодня ощущают все. Мы все едины, сильны как никогда. Верим в нашу победу и правду. Мировая история, как бы ее сегодня ни старались переписать, преподнесла незыблемый урок: Россию никогда никто не побеждал», — сказал Дмитрий Чистяков.