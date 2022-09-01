Жители Удмуртии с 1 марта реструктуризировали кредитов на 2,7 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. Банки с 1 марта по 31 июля текущего года реструктуризировали более 7 000 кредитов жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по Удмуртской Республике.

Всего жители республики смогли реструктуризировать кредитов на общую сумму 2,7 млрд рублей. Граждане пользовались для этого собственными программами банков и возобновлённой в начале марта практикой кредитных каникул.

Большая часть реструктуризация касалась потребительских кредитов и кредитных карт. Значительно реже были случаи изменения условий по ссудам, выданным предпринимателям.

Право на отсрочку по кредитным каникулам имеют заёмщики, чей доход в результате введения антироссийских санкций сократился на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году. Обратиться за кредитными каникулами в таком случае можно до 30 сентября 2022 года.

«Во время льготного периода должник освобождается от всех платежей, штрафы и пени не начисляются, а продолжительность льготного периода может составлять до шести месяцев. В этот период кредитор не может продать находящуюся в залоге квартиру или машину. Воспользоваться кредитными каникулами можно один раз по каждому договору», – поясняет управляющий Отделением-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина.