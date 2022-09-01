В Удмуртии за сутки почти 900 человек заболели коронавирусом

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки в ковид-центры госпитализировано 50 человек, заразившихся коронавирусом. Всего за последние 24 часа в республике зарегистрировано 890 случаев ковида, сообщает региональный Минздрав.

Среди заболевших 138 детей до 14 лет и 135 пожилых граждан. 4 189 пациентов находятся под наблюдением врачей поликлиник. В состоянии средней степени тяжести пребывает 223 человека, проходящих лечение в ковид-стационарах, 12 — в тяжёлом, из них четверо подключены к аппарату ИВЛ.

Смертей в результате болезни не зафиксировано. 810 пациентов справились с вирусом.