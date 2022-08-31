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Региональному оператору вновь указали на обязанность вывозить отходы из мусоропроводов

14:20, 31 августа, 2022
Юрий Абашев
Региональному оператору вновь указали на обязанность вывозить отходы из мусоропроводов
14:20, 31 августа, 2022
Юрий Абашев
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка мусора\n#мусор
Фото: ИА «Сусанин»
232
0

Выводы антимонопольщиков поддержал арбитражный апелляционный суд.

Ижевск. Удмуртия. За региональным оператором по вывозу мусора ООО «Спецавтохозяйство» признана обязанность вывозить отходы, скапливающиеся в мусоропроводах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Выводы УФАС поддержал семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Комиссия антимонопольной службы ранее уличило регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в навязывании жителям домов с мусоропроводами невыгодных условий договора. «Спецавтохозяйство» отказывалось вывозить мусор из камер накопления, предлагая взамен вариант с отгрузкой отходов со специальной площадки.

Суд подтвердил наличие возможности вывоза ТКО с необорудованных площадок. При наличии действующего мусоропровода жители не обязаны оборудовать отдельную контейнерную площадку. На регионального оператора вновь возложена обязанность вывозить отходы из мусоропроводов.

В июне 2022 года выводы УФАС по Удмуртии были поддержаны Арбитражным судом республики.

14:20, 31 августа, 2022
Юрий Абашев
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка мусора\n#мусор