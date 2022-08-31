Житель Воткинска за месяц украл с предприятия автомобильные детали почти на 1 млн рублей

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске полицией задержан 46-летний ранее судимый местный житель, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Мужчина подозревается в хищении автомобильных деталей с одного из предприятий города.

Ранее на предприятии работала сожительница подозреваемого. Именно она поведала ему о том, что в одном из гаражей хранятся отработанные детали от грузовиков. Мужчина разобрал стену хозяйственной постройки и на своём автомобиле в течение августа вывозил запчасти на металлолом. Нанесённый им ущерб составил почти 1 млн рублей.

Полицейские изъяли большую часть похищенного. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статье 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». С мужчины взята подписка о невыезде.