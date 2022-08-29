Можгинца осудили за незаконную вырубку 52 хвойных деревьев

Можга. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя Можги за незаконную рубку леса в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

«Чёрного» лесоруба удалось поймать в ходе патрулирования лесов в Алнашском лесничестве. Мужчина успел срубить 52 хвойных дерева, чем нанёс природе ущерб в размере 7,5 млн рублей.

Можгинский районный суд признал злоумышленника виновным и назначил ему один год лишения свободы и штраф в размере 300 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.