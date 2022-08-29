В воткинском парке Победы устанавливают транспортно-пусковой контейнер ракетного комплекса «Тополь»

Воткинск. Удмуртия. Воткинский завод безвозмездно передал городу ценный музейный экспонат для парка Победы — транспортно-пусковой контейнер (ТПК) знаменитого ракетного комплекса «Тополь». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Заводские строители изготавливают железобетонный постамент для установки ТПК на транспортной тележке. Длинна изделия составляет 23 метра, высота вместе с тележкой — 3,5 метра.

В первой декаде сентября состоится открытие нового экспоната.