Итоги дня: нарушители правил охоты в Удмуртии и помощь пострадавшим от гибели пчёл пасечникам

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 23 августа, в Удмуртии зарегистрировано 287 новых случаев ковида.

Помощь пасечникам

Пострадавшим от гибели пчёл в 2022 году пасечникам возместят ущерб в 2023 году. На приобретение пчелосемей будет выделено 4,5 млн рублей.

Трагедия на воде

На реке Кама в Каракулинском районе Удмуртии утонул 55-летний мужчина. В день своей гибели житель республики выпивал на берегу со своими друзьями.

Уголовное дело

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии в Малопургинском районе 21 августа. В результате ДТП погибла 29-летняя женщина и девочка 2015 года рождения.

Исключили кандидатов

Из республиканского списка кандидатов в депутаты Госсовета Удмуртии Центризбирком исключили Сергей Атаманов и Александр Морозов, выдвинутых от партии ЛДПР, а также Дмитрия Ширинкина от партии «Родина».

Нарушения

В Удмуртии с 19 по 21 августа выявлено 11 фактов нарушения правил охоты и одно нарушение в области оборота оружия. Нарушители заплатят штраф или будут лишены права заниматься охотой.