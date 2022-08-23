Усиление диспансеризации в Удмуртии и дебютный гол Дзюбы за турецкий футбольный клуб: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха окажется в пределах +26…+31 градуса.

Голос жителей

В Ижевске завершается фестиваль искусства, музыки и танца «Уличный движ 3.0», участниками которого стали 20 участников разных возрастов и направлений творческой деятельности. В городе началось голосование за приз зрительских симпатий, в котором жители смогут выбрать наиболее понравившегося исполнителя, танцора или музыкальную группу.

Голосование продлится до 26 августа. Выбрать понравившегося участника фестиваля можно по ссылке.

Усиление диспансеризации

За 7 месяцев 2022 года в Удмуртии диспансеризацию прошли 154 тыс. жителей. За это время выявлено 114 случаев злокачественных образований, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Однако с начала года регистрируются также случаи отказа от прохождения обследования — 167.

Глава республики Александр Бречалов поручил главам городов и районов совместно с Минздравом Удмуртии усиливать работу по проведению диспансеризации.

Дебютный гол

Российский футболист Артём Дзюба забил дебютный гол в турецком чемпионате в ходе своего первой игры за клуб «Адана Демирспор», сообщает РБК. Нападающий отличился на 66-й минуте против команды «Фенербахче».

Украинское зерно

По данным на 22 августа из трёх украинских портов было вывезено 721 449 тонн зерна и продуктов питания в рамках черноморской инициативы, сообщает «Интерфакс». Одним из последних грузов стало 2 тыс. тонн кукурузы, который направился в Турцию.