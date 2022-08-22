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В Удмуртии создадут Совет по вопросам ответственного обращения с животными

17:10, 22 августа, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии создадут Совет по вопросам ответственного обращения с животными
17:10, 22 августа, 2022
Юрий Абашев
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные
Фото: unsplash.com
152
0

Председателем станет замглавы регионального правительства Ольга Абрамова.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создадут Совет при правительстве Удмуртии по вопросам ответственного обращения с животными на территории региона. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Согласно положению, Совет будет рассматривать общественно значимые вопросы ответственного обращения с животными. В его функции, в том числе, будет входить разработка проектов документов, направленных на решение выявленных проблем.

Пост председателя Совета заняла зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова, заместителя председателя — начальник главного управления ветеринарии Удмуртской Республики Роман Габдрахманов. 

17:10, 22 августа, 2022
Юрий Абашев
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные