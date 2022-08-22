В Удмуртии создадут Совет по вопросам ответственного обращения с животными

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создадут Совет при правительстве Удмуртии по вопросам ответственного обращения с животными на территории региона. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Согласно положению, Совет будет рассматривать общественно значимые вопросы ответственного обращения с животными. В его функции, в том числе, будет входить разработка проектов документов, направленных на решение выявленных проблем.

Пост председателя Совета заняла зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова, заместителя председателя — начальник главного управления ветеринарии Удмуртской Республики Роман Габдрахманов.