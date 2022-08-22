В Кизнере несовершеннолетний водитель питбайка сбил 6-летнего мальчика

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере несовершеннолетний водитель питбайка «X-MOTOS» устроил ДТП с наездом на ребёнка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла 21 августа около 14:45 на улице Калинина. 14-летний мотоциклист сбил 6-летнего мальчишку-пешехода. От удара ребёнок получил травмы.

Ещё одно ДТП с участием мотоциклиста произошло вечером, 21 августа на 2- километре дороги Ижевск-Сарапул в Завьяловском районе. Водитель автомобиля «Хонда CR-V» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», за рулём которого находился 38-летний мужчина, не имеющий прав на управление железным конём.

В результате столкновения мотоциклист и его 35-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Женщине потребовалась госпитализация.