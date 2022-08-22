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В Кизнере несовершеннолетний водитель питбайка сбил 6-летнего мальчика

14:10, 22 августа, 2022
Юрий Абашев
В Кизнере несовершеннолетний водитель питбайка сбил 6-летнего мальчика
14:10, 22 августа, 2022
Юрий Абашев
226
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#Кизнер\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
226
0

Пешеход с травмами доставлен в больницу.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере несовершеннолетний водитель питбайка «X-MOTOS» устроил ДТП с наездом на ребёнка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла 21 августа около 14:45 на улице Калинина. 14-летний мотоциклист сбил 6-летнего мальчишку-пешехода. От удара ребёнок получил травмы.

Ещё одно ДТП с участием мотоциклиста произошло вечером, 21 августа на 2- километре дороги Ижевск-Сарапул в Завьяловском районе. Водитель автомобиля «Хонда CR-V» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», за рулём которого находился 38-летний мужчина, не имеющий прав на управление железным конём.  

В результате столкновения мотоциклист и его 35-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Женщине потребовалась госпитализация.

14:10, 22 августа, 2022
Юрий Абашев
226
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#ДТП