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Возжелавший доступной «любви» житель Ижевска лишился 400 000 рублей

13:40, 22 августа, 2022
Юрий Абашев
Возжелавший доступной «любви» житель Ижевска лишился 400 000 рублей
13:40, 22 августа, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники
Фото: unsplash.com
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Мошенники вытянули деньги у жертвы в несколько этапов.

Ижевск. Удмуртия. В полицию обратился 25-летний житель Ижевска, ставший жертвой мошенников, которые похитили у него 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина захотел воспользоваться сайтом по предоставлению интимных услуг. Выбрав понравившуюся девушку, он позвонил по указанному в анкете номеру и внёс предоплату.

После отправки средств мужчине позвонил неизвестный с сообщением о необходимости оплатить страховку. Затем злоумышленник вновь обратился к потерпевшему, чтобы тот вновь внёс оплату, так как кассовое оборудование вышло из строя. Тогда мужчина понял, что стал жертвой преступления и обратился к стражам порядка.

В общей сложности потерпевший перевёл злоумышленникам 400 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

13:40, 22 августа, 2022
Юрий Абашев
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники