Возжелавший доступной «любви» житель Ижевска лишился 400 000 рублей

Ижевск. Удмуртия. В полицию обратился 25-летний житель Ижевска, ставший жертвой мошенников, которые похитили у него 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина захотел воспользоваться сайтом по предоставлению интимных услуг. Выбрав понравившуюся девушку, он позвонил по указанному в анкете номеру и внёс предоплату.

После отправки средств мужчине позвонил неизвестный с сообщением о необходимости оплатить страховку. Затем злоумышленник вновь обратился к потерпевшему, чтобы тот вновь внёс оплату, так как кассовое оборудование вышло из строя. Тогда мужчина понял, что стал жертвой преступления и обратился к стражам порядка.

В общей сложности потерпевший перевёл злоумышленникам 400 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.