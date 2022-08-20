Двоих уроженцев Удмуртии представили к Ордену Мужества посмертно

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 20 августа, в Удмуртии простились с двумя бойцами, павшими в ходе спецоперации на Украине. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, вечный покой обрели рядовой Артём Абашев и сержант Владимир Березин.

За проявленные мужество и героизм их представили к Ордену Мужества посмертно. Артёма Абашева похоронили в Глазове, Владимира Березина — в Сарапульском районе.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким покойных. Помощь семьям оказывается в полном объёме.