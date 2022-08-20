День воздушного флота в Ижевске: программа мероприятий

Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 21 августа, в Ижевске пилоты воздушного флота, авиаторы, инженерно-технический и диспетчерский состав, бортпроводники и работники авиационной инфраструктуры России отметят свой профессиональный праздник — День воздушного флота. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В столице Удмуртии основные мероприятия пройдут на территории аэродрома «Пирогово». По традиции в 10:00 праздник откроет торжественный митинг. Для гостей праздника будет организована выставка авиамоделей и военной техники, участники праздника смогут увидеть показательные выступления мотодельтопланов и автожиров, прыжки с парашютом и дефиле со стрелковым оружием. На сцене выступят творческие коллективы города. В течение всего мероприятия будет работать торговая ярмарка.

Программа праздничных мероприятий:

10:00 – 13:00 — Выставка военной техники, авиамоделей и экспонатов с раскопок боевых действий;

10:00 – 10:45 — Открытие праздничного мероприятия;

10:45 – 13:00 — Концертная программа;

10:45 – 11:00 — Показательные выступления по авиамодельному спорту (радиоуправляемые и кортовые модели);

11:00 – 11:30 — Показательные выступления по парапланерному спорту, мотодельтопланов, автожиров;

11:30 – 11:45 — Прыжки с парашютом (при благоприятных погодных условиях).