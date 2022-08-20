День воздушного флота в Ижевске: программа мероприятий

Основные торжества пройдут на аэродроме «Пирогово».
Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 21 августа, в Ижевске пилоты воздушного флота, авиаторы, инженерно-технический и диспетчерский состав, бортпроводники и работники авиационной инфраструктуры России отметят свой профессиональный праздник — День воздушного флота. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В столице Удмуртии основные мероприятия пройдут на территории аэродрома «Пирогово». По традиции в 10:00 праздник откроет торжественный митинг. Для гостей праздника будет организована выставка авиамоделей и военной техники, участники праздника смогут увидеть показательные выступления мотодельтопланов и автожиров, прыжки с парашютом и дефиле со стрелковым оружием. На сцене выступят творческие коллективы города. В течение всего мероприятия будет работать торговая ярмарка.
Программа праздничных мероприятий:
10:00 – 13:00 — Выставка военной техники, авиамоделей и экспонатов с раскопок боевых действий;
10:00 – 10:45 — Открытие праздничного мероприятия;
10:45 – 13:00 — Концертная программа;
10:45 – 11:00 — Показательные выступления по авиамодельному спорту (радиоуправляемые и кортовые модели);
11:00 – 11:30 — Показательные выступления по парапланерному спорту, мотодельтопланов, автожиров;
11:30 – 11:45 — Прыжки с парашютом (при благоприятных погодных условиях).