К середине следующей недели температура воздуха в Удмуртии повысится до 27 градусов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ближайшие дни сохранится преимущественно сухая погода, сообщает удмуртский Гидрометцентр.

В ночь на субботу температура воздуха опустится до +10…+15 градусов Цельсия. Днём потеплеет до +22…+27. Осадков не ожидается. В ночь на 14 августа похолодает до +6…+11, днём температура воздуха не превысит +20…+25 градусов. Возможны кратковременные дожди.

Следующая неделя начнётся с преимущественно сухой погоды. К среде дневные температуры воздуха достигнут +22…+27 градусов, ночью — до +5…+10.