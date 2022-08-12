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К середине следующей недели температура воздуха в Удмуртии повысится до 27 градусов

16:00, 12 августа, 2022
Юрий Абашев
К середине следующей недели температура воздуха в Удмуртии повысится до 27 градусов
16:00, 12 августа, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: unsplash.com
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В республике сохранится сухая погода.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ближайшие дни сохранится преимущественно сухая погода, сообщает удмуртский Гидрометцентр.

В ночь на субботу температура воздуха опустится до +10…+15 градусов Цельсия. Днём потеплеет до +22…+27. Осадков не ожидается. В ночь на 14 августа похолодает до +6…+11, днём температура воздуха не превысит +20…+25 градусов. Возможны кратковременные дожди.

Следующая неделя начнётся с преимущественно сухой погоды. К среде дневные температуры воздуха достигнут +22…+27 градусов, ночью — до +5…+10.

16:00, 12 августа, 2022
Юрий Абашев
31
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода