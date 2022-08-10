На Ижевском пруду спасли 9-летнюю девочку

Ижевск. Удмуртия. 9 августа на Ижевском пруду двое мужчин спасли девятилетнюю девочку и её сестру. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

Ребёнок пришёл на пляж в сопровождении 16-летней двоюродной сестры. Родители несовершеннолетней отсутствовали. Подросток посадила сестру к себе на плечи и вместе они зашли в воду.

В один момент старшая девочка провалилась в подводную яму, 9-летний ребёнок испугался и стал кричать. На помощь пришли двое мужчин, которые вытащили девочек из воды.

«Уважаемые родители, будьте предельно бдительны, не отпускайте своих детей одних на водоемы. Зачастую дети бесстрашны, они не осознают опасности для жизни. Подобные случаи нередко заканчиваются трагедией. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. И объясняйте им правила безопасного поведения на воде», — предупредили в МЧС.