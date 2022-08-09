Итоги дня: сдача в аренду ижевского санатория «Строитель» и розыск кандидата на пост главы Удмуртии Белоусова

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 9 августа, коронавирусом заразились 93 человека.

Удачу за хвост

Ещё один житель Удмуртии за этот год выиграл квартиру, приняв участие в лотерее. Стоимость жилья составила 4 млн рублей.

Санаторий в аренду

В Ижевске начат приём заявок на аукцион, где будет разыгрываться право заключения на 5 лет договора аренды санатория-профилактория «Строитель». Начальная цена лота составляет 21 060 000 рублей, шаг аукциона — 1 053 000 рублей.

Для сдерживания вод

В Удмуртии 5 августа стартовал капитальный ремонт трех плотин. Гидротехнические сооружения в Вавожском, Можгинском и Сюмсинском районах восстановят к 2024 году.

Алло, мы ищем кандидата

Кандидат на пост главы Удмуртии от партии «Справедливая Россия – За правду» Вадим Белоусов появился в базе данных «Розыск» МВД России. Ранее суд приговорил политика к 10 годам лишения свободы.

Улиц наших имена

Вновь образуемой улице в Индустриальном районе присвоили имя оружейника-конструктора Геннадия Никонова, создателя автомата АН-94 «Абакан».

Конкурс скульптур

В Ижевске стартовал конкурс на лучшие проекты уличной скульптуры. Заявки от молодежных, общественных и некоммерческих организаций Удмуртии, архитекторов, художников, скульпторов и дизайнеров принимаются до 15 августа.