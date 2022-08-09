Жители Удмуртии направляют бойцам на Донбассе технические средства и продукты

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии продолжают поддерживать защитников Луганской и Донецкой народных республик в рамках проекта Народного фронта «Всё для победы!». Как сообщила пресс-служба общественной организации, сбор благотворительной помощи для бойцов и мирного населения Донбасса проходит на региональной площадке президентского движения. Народный фронт принимает предметы из списков, размещенных на сайте проекта pobeda.onf.ru

Неравнодушные люди передают необходимые на передовой вещи: технические средства, военную форму, амуницию, средства личной гигиены, перевязочные материалы, продукты. Например, четверо ижевчан принесли три оптических прицела.

Два бинокля принёс другой житель Ижевска. Ещё один житель столицы Удмуртии принёс цифровые рации с дальностью 5–10 км, которые ему были подарены для похода в лес и на рыбалку. Несут горожане коробки с медицинскими бинтами, спальные мешки, палатки.

Продуктовая компания передала овсяные каши с лесными ягодами собственного производства – всего 127 коробок, это более 19 тыс. упаковок.

Через сайт проекта отправляют и денежные переводы, выбирая на портале куратора сбора. Напомним, кураторами являются известные в стране люди: артисты, спортсмены, военкоры.

Кроме помощи военным ЛДНР, жители Удмуртии помогают мирному населению народных республик. Так, участники страйкобольной команды «Медведи» военно-патриотического клуба «Витязь» из посёлка Игра собрали большую коробку с играми и канцтоварами для детей Донбасса. Игринцы к посылке дружбы приложили и письмо с пожеланиями: «Никогда не унывайте и верьте в чудеса. Россия с вами. Сил вам и терпения».

В ближайшее время активисты Народного фронта собранную помощь вновь отправят спецгрузом на Донбасс. Напомним, пункт сбора гумпомощи расположен на площадке регионального исполкома Народного фронта по адресу в Ижевске: улица Красногеройская, 18 и работает в будние дни с 09:00 до 18:00. Телефон для связи: 655-007.