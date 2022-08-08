Итоги дня: завершение реставрации старинного храма в Ижевске и создание Центра развития туризма Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 8 августа, коронавирусом заразились 95 человек.

Ремонт

Реставрацию «Дачи Башенина» в Сарапуле планируют завершить в сентябре. В процессе реставрации капитально отремонтируют кровлю, цоколь, террасу с входной группой, фасад, все балконы и окна памятника архитектуры.

Памятник IT

В Ижевске в 2023 году начнут установку памятников IT-специалистам. Первым появится скульптура программиста, затем — системного администратора и связиста.

Проект-победитель

Проект из Камбарки стал победителем грантового конкурса «Музей 4.0» благотворительного фонда Владимира Потанина. Инициатива направлена на привлечение внимания общественности к истории завода Демидовых, который начал свою летопись в 1761 году. На реализацию проекта выделено более 1 млн рублей.

Новый центр

В Удмуртии создали автономную некоммерческую организацию «Центр развития туризма Удмуртской Республики». Целями деятельности нового АНО являются содействие развитию туризма и расширение туристского потенциала Удмуртии, оказание общественно полезных услуг и предоставления иных услуг в сфере туризма.

Старый храм

В Ижевске завершилась реставрация Крестовоздвиженского храма на переулке Широком, 1879 года постройки. 14 августа митрополит Викторин освятит восстановленный объект культа.