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Экс-главврач набережночелнинской поликлиники назначен заместителем министра здравоохранения Удмуртии

16:20, 08 августа, 2022
Юрий Абашев
Экс-главврач набережночелнинской поликлиники назначен заместителем министра здравоохранения Удмуртии
16:20, 08 августа, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
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Александр Попов приступил к обязанностям 8 августа 2022 года.

Ижевск. Удмуртия. Новым заместителем министра здравоохранения Удмуртии назначен бывший главврач городской поликлиники №7 в Набережных Челнах Александр Попов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Исполнять обязанности попов начал 8 августа текущего года.

«С Удмуртией меня связывают самые теплые отношения. Я учился в Ижевской медакадемии, здесь работают многие мои однокурсники. Кроме того, во время учебы я убедился в высоком профессионализме медицинского сообщества и рад присоединиться к команде Минздрава Удмуртии», — поделился новый замминистра.

Наша справка: Александр Борисович Попов окончил Ижевскую медакадемию в 2004 году по специальности «педиатрия». Трудился детским хирургом в «Камском детском медицинском центре», заместителем главного врача Менделеевской центральной районной больницы, заместителем руководителя управления здравоохранения города Набережные Челны, с 2017 по 2022 год — главным врачом набережночелнинской Городской поликлиники №7.

16:20, 08 августа, 2022
Юрий Абашев
421
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии