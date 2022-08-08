Экс-главврач набережночелнинской поликлиники назначен заместителем министра здравоохранения Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Новым заместителем министра здравоохранения Удмуртии назначен бывший главврач городской поликлиники №7 в Набережных Челнах Александр Попов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Исполнять обязанности попов начал 8 августа текущего года.

«С Удмуртией меня связывают самые теплые отношения. Я учился в Ижевской медакадемии, здесь работают многие мои однокурсники. Кроме того, во время учебы я убедился в высоком профессионализме медицинского сообщества и рад присоединиться к команде Минздрава Удмуртии», — поделился новый замминистра.

Наша справка: Александр Борисович Попов окончил Ижевскую медакадемию в 2004 году по специальности «педиатрия». Трудился детским хирургом в «Камском детском медицинском центре», заместителем главного врача Менделеевской центральной районной больницы, заместителем руководителя управления здравоохранения города Набережные Челны, с 2017 по 2022 год — главным врачом набережночелнинской Городской поликлиники №7.