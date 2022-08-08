В Удмуртии выбрали названия для трёх новых сортов картофеля

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги конкурса на название трёх новых сортов картофеля. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.

Предложенные варианты названий были отобраны специальной комиссией в конце июня 2022 года. К названиям применялся ряд требований: новизна, «имя» должно легко запоминаться, также должна быть привязка к территории.

Некоторые варианты не прошли отбор в результате несоответствия требованиям. Однако такие названия, как «Загадка Удмуртии» и «Ижевчанка» селекционеры будут иметь в виду при выборе названий сортов других культур, например озимой пшеницы.

По итогам обсуждений комиссия выбрала три наиболее подходящих названия.

Сорт №1 получил имя «Занла». Название отсылает к слову «занлагаш» — так у удмуртов принято говорить, пробуя самый первый урожай, чтобы и на будущий год он был хорошим. Сорт №2 будет называться «Зангари», что в переводе с удмуртского означает «голубой, синий, сиреневый».

Сорт №3 станет называться «Первомай», в честь посёлка Первомайский, где были выведены все три новых сорта.

Авторы победивших названий получат сертификаты на приобретение продукции Удмуртского научно-исследовательского института сельского хозяйства на 1000 рублей, а также сертификаты об авторстве названия сорта.