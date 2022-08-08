Два прибывших из ДНР в Ижевск ребёнка оказались без родителей

Ижевск. Удмуртия. В одном из пунктов временного размещения для переселенцев находится двое прибывших из ДНР малолетних детей без законных представителей. Ребят сопровождает только бабушка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Мать детей найти не удалось, имя отца неизвестно. Суд удовлетворил требование прокурора установить факт отсутствия родительского попечения. Сейчас принимаются меры к выбору формы устройства детей в соответствии с семейным законодательством.