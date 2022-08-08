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Два прибывших из ДНР в Ижевск ребёнка оказались без родителей

12:40, 08 августа, 2022
Юрий Абашев
Два прибывших из ДНР в Ижевск ребёнка оказались без родителей
12:40, 08 августа, 2022
Юрий Абашев
505
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДНР
Фото: unsplash.com
505
0

Ребят сопровождает бабушка.

Ижевск. Удмуртия. В одном из пунктов временного размещения для переселенцев находится двое прибывших из ДНР малолетних детей без законных представителей. Ребят сопровождает только бабушка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Мать детей найти не удалось, имя отца неизвестно. Суд удовлетворил требование прокурора установить факт отсутствия родительского попечения. Сейчас принимаются меры к выбору формы устройства детей в соответствии с семейным законодательством.

12:40, 08 августа, 2022
Юрий Абашев
505
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДНР