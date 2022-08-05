Мышиной лихорадкой с начала года в Удмуртии заболели больше 140 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выросло число случаев заражения людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

За первое полугодие в республике 143 человека заболели ГЛПЛ, или так называемой мышиной лихорадкой. Семеро заразившихся — дети. Для сравнения, в 2021 году за аналогичный период в республике было зарегистрирован 91 случай болезни.

«Теплая зима и жаркое влажное лето способствуют активному размножению грызунов. Чаще всего люди заражаются во время различных работ в лесу или поле, вблизи леса при заготовке дров, сена, ягод, грибов, во время рыбной ловли, при выездах в лес, на дачи, в туристических походах. Заражение может произойти при курении, если вы взяли сигарету инфицированными руками. От человека к человеку заболевание не передается. Оно может возникать в любое время года, но наиболее часто – с мая по ноябрь», — рассказала заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Наталия Кирпичёва.