Открытие для ижевчан дома культуры «Мир» и удаление youtube-канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха окажется в пределах +25…+30 градусов.

«Мир» — народу

Дом культуры «Мир», находящийся в собственности ижевского автозавода, станет доступен для ижевчан. В данный момент пространство, находящееся по адресу: улица Автозаводская, 5 никак не используется. Об этом договорился глава Удмуртии Бречалов и президент АО «АвтоВАЗ» Соколов, сообщает пресс-служба АГиП.

Канал удалён

Американский видеохостинг YouTube удалил канал российского переводчика, блогера и публициста Дмитрия «Гоблина» Пучкова, сообщают «Известия». Недавно его аудитория выросла до 3 млн человек.

В видеохостинге пояснили, что канал был удалён за «отрицание, преуменьшение или тривилизацию событий хорошо задокументированных события насилия», в том числе боевых действий на Украине. Отметим, что Пучков стоял на пророссийских позициях в вопросе нынешнего обострения ситуации в мире.

Напали фанатики

Радикальная религиозная группа 4 августа совершила нападение на посольство Азербайджана в Великобритании, сообщает «Газета.ru».

Радикалы проникли в здание, разместили на крыльце религиозные флаги и скандировали лозунги. После вмешательства полиции, члены группы были задержаны. Сотрудники посольства не пострадали.

ЧС по оспе

В США объявлен режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за распространения оспы обезьян. Об этом сообщает «Интерфакс». Установление режима ЧС позволит воспользоваться дополнительным финансированием, предназначенным для таких случаев, и улучшить распределение вакцин и медикаментов.

В США зарегистрировано около 6,6 тыс. случаев заражения оспой обезьян.