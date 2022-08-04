Можга. Удмуртия. Республиканский праздник «Выль» отметят в Можге 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Выль» — это праздник, на котором удмурты благодарили богов за хороший новый урожай. Традиции продолжаются и сегодня.

Гостей мероприятия ждут выставка техники, ярмарка урожая, творческие номера, интерактивная игра «Молодо-зелено» и даже сражения богатырей Удмуртии и Башкирии.

Еще для гостей будет работать выставка огородных чучел. Можно привезти и своего «хранителя грядок».

Праздник пройдет в городском парке. В 12:00 состоится торжественное открытие, в 14:00 начнется концерт звезд удмуртской эстрады.