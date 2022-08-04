В Удмуртии за месяц темпы вакцинации выросли на 10%

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии последние несколько недель наблюдается рост заболеваемости ковидом. Вместе с этим выросли и темпы вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Чтобы быть готовыми в сентябре к подъёму заболеваемости, необходимо тем, кто ещё не вакцинировался, пройти полный курс вакцинации, а для тех, кто ранее переболел или вакцинировался, пройти ревакцинацию. Сейчас мы наблюдаем позитивную тенденцию - число ревакцинированных увеличивается. В июле, по сравнению с июнем, зафиксирован рост более чем на 10%», рассказала заместитель министра здравоохранения региона Марина Петренко.

Большая часть вакцинированных получили прививку летом 2021 года, а значительная часть заражений произошли до января-февраля 2022 года. Таким образом, с момента массовой вакцинации иди заболеваемости прошло более полугода.

В настоящий момент в Удмуртии имеется достаточный запас прививок, в том числе для подростков. Также республика подала заявку на назальные распылители, чтобы применять назальные вакцины от ковида.