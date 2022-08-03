Итоги дня: выплаты уволившимся работникам ижевского автозавода и ликвидация пожара в колхозе «Родина»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 3 августа, коронавирусом заразились 56 человек.

Компенсация за уход

Работникам ижевского автозавода предложили в случае добровольного увольнения выплатить 5 средних зарплат. Специалистам предпенсионного возраста окажут содействие в выходе на досрочную пенсию и выплатят 7 средних зарплат. Пресс-служба АвтоВАЗа анонсировала также ещё некоторые меры поддержки для заводчан.

Закрыли пищеблок

В одной из школ Глазовского района были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Пищеблок учебного заведения закрыт на 12 суток.

Бетон у реки

Ижевчанина подозревают в сливе бетона у реки Пироговка, что причинило ущерб окружающей среде на сумму более 100 млн рублей. Загрязнение распространилось на площади 9 тыс. кв. м.

Пожар в колхозе «Родина»

В Малопургинском районе завершилась ликвидация пожара на складе сена в колхозе «Родина». Возгорание произошло вечером, 2 августа. Пламя удалось потушить лишь к утру следующего дня. Ущерб составил примерно 4,5 млн рублей.

Регата на пруду

В сентябре 2022 года на Ижевском пруду пройдёт парусная регата. За три дня соревнований на акватории пройдёт 36 гонок на парусных яхтах.

Источник загрязнения

В верховье Ижевского пруда водолазы городской Поисково-спасательной службы нашли и подняли со дна бутылку с маслянистой жидкостью тёмного цвета, к которой был привязан кирпич. Напомним, 30 июля произошёл разлив нефтепродуктов.