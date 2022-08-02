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Первый урожай зерновых в Удмуртии и ликвидация главаря Аль-Каиды*: новости к этому часу

09:00, 02 августа, 2022
Юрий Абашев
Первый урожай зерновых в Удмуртии и ликвидация главаря Аль-Каиды*: новости к этому часу
09:00, 02 августа, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#утренний обзор
Фото: vk.com/udmapk18
184
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О чём писали в республике, стране и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Сегодня в Удмуртии ожидается переменная облачность, температура воздуха окажется в пределах +21…+26 градусов.

Первый урожай

Аграрии Удмуртии приступили к уборке зерновых. Урожай с первых 534 га снят в Алнашском, Воткинском, Малопургинском, Сарапульском, Селтинском и Шарканском районах. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии на своём канале в Telegram.

Отмечается высокая урожайность. С одного га аграрии снимают 32 центнера. Максимальная урожайность в Шарканском районе — 47 центнеров с одного га.

Украсили маршрут

Участники фестиваля молодёжной уличной культуры «Glazov street fest» объединили и расписали автобус, который будет курсировать между Глазовом и деревней Адам. В автобусе будет установлена аппаратура для проигрывания классической музыки.

Вышел на орбиту

Российский военный спутник, запущенный на ракетоносителе с космодрома в Плесецке, выведен на орбиту, сообщает RG.ru. Всё прошло в штатном режиме. Аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2558».

Ликвидация

Президент США Джозеф Байден сообщил о специальной контртеррористической операции, проведённой в Афганистане, в ходе которой был ликвидирован главарь Аль-Каиды* Айман аз-Завахири, сообщает «Интерфакс»

Байден отметил, что члены семьи террориста не пострадали, также операция прошла без жертв со стороны мирного населения.

*запрещенная в РФ террористическая организация.

09:00, 02 августа, 2022
Юрий Абашев
184
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#утренний обзор