Первый урожай зерновых в Удмуртии и ликвидация главаря Аль-Каиды*: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Сегодня в Удмуртии ожидается переменная облачность, температура воздуха окажется в пределах +21…+26 градусов.

Первый урожай

Аграрии Удмуртии приступили к уборке зерновых. Урожай с первых 534 га снят в Алнашском, Воткинском, Малопургинском, Сарапульском, Селтинском и Шарканском районах. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии на своём канале в Telegram.

Отмечается высокая урожайность. С одного га аграрии снимают 32 центнера. Максимальная урожайность в Шарканском районе — 47 центнеров с одного га.

Украсили маршрут

Участники фестиваля молодёжной уличной культуры «Glazov street fest» объединили и расписали автобус, который будет курсировать между Глазовом и деревней Адам. В автобусе будет установлена аппаратура для проигрывания классической музыки.

Вышел на орбиту

Российский военный спутник, запущенный на ракетоносителе с космодрома в Плесецке, выведен на орбиту, сообщает RG.ru. Всё прошло в штатном режиме. Аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2558».

Ликвидация

Президент США Джозеф Байден сообщил о специальной контртеррористической операции, проведённой в Афганистане, в ходе которой был ликвидирован главарь Аль-Каиды* Айман аз-Завахири, сообщает «Интерфакс»

Байден отметил, что члены семьи террориста не пострадали, также операция прошла без жертв со стороны мирного населения.

*запрещенная в РФ террористическая организация.