Итоги дня: экспорт ижевских кардиостимуляторов в Беларусь и поручения Мишустина по Удмуртии

Главные новости понедельника.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 1 августа, коронавирусом заразились 47 человек.
Расследование
В Глазове устанавливаются обстоятельства гибели 62-летнего мужчины, скончавшегося от травм грудной клетки, живота и языка, полученного им на своём садовом участке.
Кардиостимуляторы в Беларусь
Производимые Ижевским механическим заводом совместно с компанией «Ортум-мед» кардиостимуляторы будут экспортироваться в Республику Беларусь.
Снова жара
В Удмуртии со 2 августа и до конца текущей рабочей недели установится сухая погода. Температура воздуха днём местами будет достигать +29 градусов.
Капремонт трассы
Правление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» объявило о начале конкурса по определению подрядчика на капитальный ремонт трассы М-7 «Волга» в Можгинском районе Удмуртии. Стоимость контракта превышает 2,8 млрд рублей.
Поручения по Удмуртии
Председатель правительства России по итогам рабочей поездки по Удмуртии дал поручения по решению ряда задач в благоустройстве, дорожном строительстве, здравоохранении и других ключевых сферах республики.