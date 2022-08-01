Итоги дня: экспорт ижевских кардиостимуляторов в Беларусь и поручения Мишустина по Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 1 августа, коронавирусом заразились 47 человек.

Расследование

В Глазове устанавливаются обстоятельства гибели 62-летнего мужчины, скончавшегося от травм грудной клетки, живота и языка, полученного им на своём садовом участке.

Кардиостимуляторы в Беларусь

Производимые Ижевским механическим заводом совместно с компанией «Ортум-мед» кардиостимуляторы будут экспортироваться в Республику Беларусь.

Снова жара

В Удмуртии со 2 августа и до конца текущей рабочей недели установится сухая погода. Температура воздуха днём местами будет достигать +29 градусов.

Капремонт трассы

Правление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» объявило о начале конкурса по определению подрядчика на капитальный ремонт трассы М-7 «Волга» в Можгинском районе Удмуртии. Стоимость контракта превышает 2,8 млрд рублей.

Поручения по Удмуртии

Председатель правительства России по итогам рабочей поездки по Удмуртии дал поручения по решению ряда задач в благоустройстве, дорожном строительстве, здравоохранении и других ключевых сферах республики.