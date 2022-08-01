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В Удмуртию вновь вернётся жара

15:10, 01 августа, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртию вновь вернётся жара
15:10, 01 августа, 2022
Юрий Абашев
288
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА "Сусанин"
288
0

Ночи будут прохладными.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на этой неделе температура воздуха вновь поползёт вверх. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ночь на 2 августа на территории Удмуртии сохранятся кратковременные дожди и грозы. Со вторника и до конца рабочей недели установится сухая погода. Днём во вторник воздух прогреется до +21…+26 градусов.

«С каждым днем температурный фон вновь начнет повышаться, но ночи сохранятся уже прохладные», — сообщают синоптики.

По ночам столбики термометра будут показывать +8…+13 градусов. С 3 по 5 августа температура воздуха окажется в пределах +23…+29.

В выходные, по предварительному прогнозу, жара сохранится.

15:10, 01 августа, 2022
Юрий Абашев
288
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода