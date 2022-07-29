Александр Бречалов встретился в Белгородской области с участниками СВО из Удмуртии

Белгород. Белгородская область. Александр Бречалов во время своего визита в Белгородскую область встретился с росгвардейцами и военнослужащими из Удмуртии, участвующими в спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Глава региона передал воинам письма и рисунки детей. Также Удмуртия направила груз материальной помощи для жителей Новороссии, в который вошли электрогенераторы, медикаменты и продукты.

«Я пообщался с нашими воинами, которые сейчас на передовой, и все их заботы — о семьях и близких. У кого-то дети собираются в школу, кому-то надо решать бытовые вопросы родителей. Безусловно, мы со всеми вопросами поможем и максимально окружим заботой семьи наших бойцов. Им там нелегко, но они решительны, полны сил и точно понимают, за что сражаются. Мы поможем ребятам достичь задачи, которую поставила перед ними Родина. Огромный вклад в это вносят наши заводы, сельхозпредприятия, предприниматели и просто жители Удмуртии», — отметил Александр Бречалов.

Напомним, что ранее глава Удмуртии возложил цветы к народному мемориалу в Белгороде, организованном на месте гибели мирных жителей под огнём артиллерии противника.