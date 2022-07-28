Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид

Итоги дня: первое удаление опухоли без вскрытия черепа в Удмуртии и гибель рабочего в Красногорском районе

18:00, 28 июля, 2022
Юрий Абашев
Итоги дня: первое удаление опухоли без вскрытия черепа в Удмуртии и гибель рабочего в Красногорском районе
18:00, 28 июля, 2022
Юрий Абашев
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
128
0

Главные новости четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 28 июля, коронавирусом заразились 22 человека.

Дебоширов привлекли

Двух дебоширов, крушивших дорожные знаки на улице Карла Либкнехта 21 июля, задержали и наказали в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Власти города намерены взыскать с хулиганов нанесённый городу ущерб в размере 20 тыс. рублей.

Продолжают борьбу

Пожарные «Удмуртлеса» уже 4 дня тушат лесные возгорания в республике Коми. За это время огнеборцы ликвидировали два пожара общей площадью более 210 га.

Новый опыт

Врачи 1-й Республиканской клинической больницы Удмуртии провели операцию по удалению опухоли без проведения трепанации черепа. Бригада нейрохирургов и ЛОР-врачей прооперировали 70-летнего мужчину, который обратился с жалобой на потерю зрения.

Погиб рабочий

В деревне Вавилово Красногорского района в ходе выполнения работ по прокладке водопровода погиб 52-летний мужчина. Рабочего засыпало землёй в результате обвала траншеи.

Ремонт путей

В Ижевске с 5 по 8 августа на время ремонта трамвайного переезда на пересечении улиц Кирова и Пушкинская ограничат движение транспорта.

18:00, 28 июля, 2022
Юрий Абашев
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги