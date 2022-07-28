Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид

В Удмуртии снизилось количество изъятых из оборота поддельных банкнот

10:10, 28 июля, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии снизилось количество изъятых из оборота поддельных банкнот
10:10, 28 июля, 2022
Юрий Абашев
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#подделки
Фото: ИА "Сусанин"
232
0

Среди крупных купюр была обнаружена фальшивая 10-рублёвая монета.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за второй квартал 2022 года из денежного оборота на 22% меньше фальшивых купюр, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по Удмуртской Республике.

Всего за второй квартал из оборота изъяли 21 фальшивую банкноту. Большая часть подделок – 14 штук – купюры номиналом 5 тыс. рублей. Кроме того, обнаружено четыре 1000-рублёвые банкноты и три номиналом 2 тыс. рублей. Также была обнаружена фальшивая 10-рублёвая монета и поддельные 100 долларов США.

10:10, 28 июля, 2022
Юрий Абашев
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#подделки