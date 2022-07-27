В 2022 году 305 жителей Удмуртии переселили из аварийных домов в рамках нацпроекта

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается переселение людей из аварийного жилья в новые дома. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В регионе остаются люди, живущие в аварийных домах. Чтобы им помочь, в Удмуртии в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» работает программа переселения из аварийного жилья.

За 6 месяцев текущего года в новые квартиры переехали 305 человек. В результате оказались расселены 4,6 тыс. кв. м жилья, еще на 2 тыс. уже заключены контракты.

До конца года новое жилье должны обрести еще 1490 человек из 18 городов и районов республики.

До конца 2024 года в Удмуртии в рамках текущего этапа программы переселения 528 аварийных домов должны остаться без жильцов.

Чтобы людям было где жить, в регионе появляются новостройки. Сейчас строительство идет в Ижевске, Сарапуле, Шаркане, Завьяловском и Глазовском районах. В планах возвести дома в Игринском и Балезинском районах.

За три года программы 2190 человек переехали в новое жилье.